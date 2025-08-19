Semt Çocuğu'nun Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Semt Çocuğu'nun Çekimleri Tamamlandı

19.08.2025 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalle komedisi 'Semt Çocuğu' Eylül'de dijital platformlarda yayınlanacak.

Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'in başrollerinde olduğu dikey formatlı mahalle komedisi "Semt Çocuğu"nun çekimleri sona erdi.

İki Dakika Creative House'dan yapılan açıklamaya göre, senaristliğini Serkan Dağlı'nın, yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği dizide Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'e Melisa Doğu, Begüm Akkaya, Esra Kılıç, Ali Rıza Tanrıverdi ve Fikret Saral eşlik ediyor.

Pascal Nouma, Ümit Karan ve Yasin Sülün gibi sevilen isimlerin de konuk oyuncu olarak yer aldığı dizinin çekimleri tamamlandı.

"Yeniden ayağa kalkmanın hikayesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin senaristi Serkan Dağlı, "Semt Çocuğu, mahallede hayal kurmanın, düşüp kalkmanın, yeniden ayağa kalkmanın hikayesi." ifadesini kullandı.

Serkan Dağlı, canlandırdığı karaktere ilişkin "Ercüment'in gözü kara ama saf inancı, bana da yeniden hayal kurduran bir enerji verdi. İzleyici hem gülecek hem de 'Biz de o sokaklarda büyüdük' diyecek." değerlendirmesini yaptı.

Filmin başrolünü Dağlı ile paylaşan oyuncu Anıl Çelik de dizinin eğlenceli ruhuna dikkati çekerek, "Semt Çocuğu, mahalle komedisinin içtenliğini futbolun heyecanıyla birleştiriyor. Ali Nail karakteri hayata biraz kafasına göre bakan, günü kurtarmaya çalışan ama aslında büyük bir hayalin peşinde koşan biri. Onu oynarken çok eğlendim. İzleyiciler de bu samimiyeti ekranda hissedecek." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Melih Kun ise dizinin yenilikçi formatına vurgu yaparak, " Türkiye'de ilk kez dikey formatta çekilen bir mahalle komedisini hayata geçirmek heyecan verici bir deneyim oldu. Hem oyuncu kadromuzun enerjisi hem de izleyiciye ulaşacak sıcak hikaye ile 'Semt Çocuğu'nun çok konuşulacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Eylül'de dijital platformlarda yayınlanacak

İki Dakika Creative House imzasıyla hayata geçirilen ve her biri 2 dakika sürecek 58 bölümden oluşan "Semt Çocuğu", Eylül ayında Big Media & Technology çatısı altındaki Bmag platformunda yayınlanacak.

Dizi, aynı zamanda İki Dakika Creative House'un Instagram, TikTok ve YouTube Shorts hesapları üzerinden de izleyiciyle buluşacak.

İki eski topçunun, bir yetenek keşfiyle kendilerini kurtarma hayalini anlatan mahalle komedisi "Semt Çocuğu"nun konusu şöyle:

"Ercüment ve Ali Nail, günü kurtarmak için sahte saat ve parfüm satarak geçinirken 13 yaşındaki Zeyni'yi keşfeder. Onu "Zizu" yapıp mahalleden kulüplere uzanan bir yolculuğa çıkarırlar. Ancak karşılarına menajerler, sahte vaatler, çalınan mallar ve borçlar çıkar. Yine de pes etmezler, çünkü Zizu onlar için sadece bir çocuk değil, yeniden hayal kurma sebebidir."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Anıl Çelik, Magazin, Medya, Eylül, Spor, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Spor Semt Çocuğu'nun Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
’’Ölümü hissettim’’ diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı ''Ölümü hissettim'' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 23:31:40. #7.11#
SON DAKİKA: Semt Çocuğu'nun Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.