Senegal'de Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika
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Senegal'de Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

Senegal'de yaşayan Galatasaray taraftarları, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu başkent Dakar'da 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı açarak kutladı. Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şarkılar söyleyip, dans ettiler. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da etkinliğe katılarak Senegal'deki Galatasaray sevgisini vurguladı. Ayrıca, Galatasaray Kongre Üyesi Aşkın Demir, Afrika'daki ilk Galatasaraylılar Derneği'nin kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

03.06.2024 10:00
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Senegal'de yaşayan Galatasaray taraftarları, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu başkent Dakar'da 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı açarak kutladı.

Batı Afrika'nın en büyuk anıtlarından biri olan, Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nda toplanan taraftarlar, anıtın merdivenlerinde 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı açtı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın da katıldığı etkinlikte taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şarkılar söyleyip, dans ettiler. Galatasaraylı gruba Senegallilerin de katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Sağman: "Senegal'de Galatasaray'a büyük sempati var"

Program dolayısıyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, organizatörlere teşekkür ederek, Fenerbahçeli bir ailede yetişmiş olmasına karşın 1992 yılında Galatasaraylı olduğunu söyledi. Sağman, "Sadece Senegal'de değil, kabul etmek lazım ki dünyada da oldukça iyi tanınıyoruz. Üstelik hem Senegal'in hem de Senegal Milli Takımı'nın sembolü aslan. Dolayısıyla Galatasaray'a Senegal'de çok büyük bir sempati var. Şampiyonluğu bizlerle birlikte gelip kutladılar" dedi.

Demir: "Afrika'daki ilk Galatasaraylılar Derneği için çalışmalar başladı"

Galatasaray Lisesi mezunlarının ve kulüp camiasının çeşitli yerlerde örgütlerinin bulunduğunu belirten Galatasaray Kongre Üyesi ve iş insanı Aşkın Demir, Afrika'daki ilk Galatasaraylılar derneğini kurma niyetinde olduklarının altını çizdi. Senegal'de Galatasaray sevgisinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Demir, "Çok kısa sürede, bir anda organize olduk. İnşallah 5. yıldız için de daha güzel bir kutlama yaparız. Senegalli dostlarımız da kutlamamıza katıldı" ifadelerini kullandı.

Teber: "Türkiye denilince akla ilk Galatasaray geliyor"

Kutlamaya katılan taraftarlardan iş insanı Reşat Teber de, " Moritanya'dan Irak'a, Ürdün'den Malta'ya Türkiye denilince akla ilk Galatasaray geliyor. Bu da Galatasaray'ın nasıl büyük bir marka ve kulüp olduğunu gösteriyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Senegal'de Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika

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