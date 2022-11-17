Dünya Kupası'nda oynayabilmesi için 35 köyden 35 imam gelip hatim indirmişti! Sadio Mane'den kötü haber geldi

Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamıyor. Senegal Milli Takımı, star futbolcunun kadroda olmadığını açıkladı. Senegal halkı, Mane'nin takımda olabilmesi için tüm çarelere başvurmuştu.

35 KÖYDEN 35 İMAM GELDİ

Mane'nin inşa ettirdiği camiye 35 köyden 35 imam gelip 45 hatim indirmişti. Bu olay dünya basınında da geniş yankı bulmuştu.

YENİ TAKIMINDA DA COŞTU

6 yılda efsaneleştiği Liverpool'dan sezon başında Bayern Münih'e transfer olan Mane, Almanya'da da adından söz ettirdi. Senegalli futbolcu 23 maçta 11 gol atıp 4 asist üretti. Mane, Senegal Milli Takımı ile de 92 maçta 33 gol kaydetti.