Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamıyor. Senegal Milli Takımı, star futbolcunun kadroda olmadığını açıkladı. Senegal halkı, Mane'nin takımda olabilmesi için tüm çarelere başvurmuştu.
Mane'nin inşa ettirdiği camiye 35 köyden 35 imam gelip 45 hatim indirmişti. Bu olay dünya basınında da geniş yankı bulmuştu.
6 yılda efsaneleştiği Liverpool'dan sezon başında Bayern Münih'e transfer olan Mane, Almanya'da da adından söz ettirdi. Senegalli futbolcu 23 maçta 11 gol atıp 4 asist üretti. Mane, Senegal Milli Takımı ile de 92 maçta 33 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda oynayabilmesi için 35 köyden 35 imam gelip hatim indirmişti! Sadio Mane'den kötü haber geldi - Son Dakika