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Senegal ve Kamerun Afrika Uluslar Kupası'nda bir üst tura yükseldi - Son Dakika
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Senegal ve Kamerun Afrika Uluslar Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda oynanan Gambiya - Kamerun ve Gine - Senegal maçları sonucunda Senegal ve Kamerun bir üst tura çıkmayı başardı. Senegal, Gine'yi 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlarken, Kamerun ise Gambiya'yı 3-2 yenerek ikinci sırayı aldı. Beşiktaşlı Omar Colley ve MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe, Gambiya'nın kadrosunda yer aldı.

Senegal ve Kamerun Afrika Uluslar Kupası\'nda bir üst tura yükseldi
23.01.2024 - 23:42,
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Afrika Uluslar Kupası C Grubu bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Alınan sonuçların ardından Senegal ve Kamerun bir üst tura yükselen takımlar oldu.

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. C Grubu bugün oynanan Gambiya - Kamerun ve Gine - Senegal maçlarıyla tamamlandı. Charles Konan Banny Stadyumu'nda Gine ile Senegal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Senegal 2-0 kazandı. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 61'inci dakikada Abdoulaye Seck ve 90'ıncı dakikada Iliman Ndiaye kaydetti. Bu sonucun ardından Senegal, grubunu 9 puanla lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Gine ise 4 puanla grubu 3'üncü sırada tamamladı. Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Gineli Julian Jeanvier, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Grubun diğer maçı ise Gambiya ile Kamerun arasında oynandı. Paix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kamerun, 3-2'lik skorla kazandı. Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Karl Toko-Ekambi, 87'nci dakikada kendi kalesine James Gomez ve 90+1'inci dakikada Christopher Wooh attı. Gambiya'nın gollerini ise 72'nci dakikada Ablie Jallow ve 85'inci dakikada Ebrima Colley kaydetti. Bu sonucun ardından Kamerun, 4 puanla gol fazlasıyla grubunu 2'nci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Öte yandan Gambiya'da Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Omar Colley ve MKE Ankaragücü'nde oynayan Ali Sowe, karşılaşmaya 11'de başladı. Omar Colley mücadelenin 69'uncu dakikasında yerini Bubacarr Sanneh'e bırakırken; Ali Sowe ise 73'üncü dakikada oyundan alındı ve yerine Assan Ceesay girdi. Kamerun'da ise Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham mücadeleye 11'de başlayıp 90 dakika süre alırken, Kayserisporlu Olivier Kemen karşılaşmanın 80'inci dakikasında Darlin Ngameni'nin yerine oyuna dahil edildi. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ile Sivassporlu Clinton N'Jie ise karşılaşmanın kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Kaynak: DHA
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