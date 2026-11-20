Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Altyapı Milli Takım aday kadrosu sporcuları ile Team Turkuaz ekibi, yüksek irtifa kamp çalışmaları için Erzurum'u tercih etti. 13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta sporcular, yoğun antrenman programıyla Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Estetik ve zarafetin müzikle buluştuğu senkronize buz pateninde sporcular, takım halinde sergiledikleri performanslarla yeteneklerini geliştiriyor. Erzurum'da yüksek irtifa kampına giren sporcular, milli takım kadrosunda yer alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Senkronize Buz Pateni Altyapı Milli Takım Antrenörü Özge Özkaya, kampın 13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirterek, "Milli takım aday kadrosunun altyapı sporcularıyla Erzurum'a geldik. Amacımız sporcularımızı geliştirmek ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlamak. Erzurum'un havasından ve suyundan çocukların faydalanması, ayrıca zengin tesis imkanlarını kullanabilmek bizim için büyük avantaj" dedi.

Sporcuların önündeki önemli organizasyonlardan birinin 11-13 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası olduğunu belirten Özkaya, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti. Kamp çalışmalarına Senkronize Buz Pateni Altyapı Milli Takım Antrenörü Özge Özkaya, Team Turkuaz Antrenörü Özlem Anuk, Team Turkuaz sporcuları ve Ankara Altın Patenciler Spor Kulübü sporcuları katılıyor.