Şenol Fidan: "Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz" - Son Dakika
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Şenol Fidan: "Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz"

20.04.2022 18:45
Şenol Fidan: "Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, BB Erzurumspor maçının ardından, "Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz" dedi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, BB Erzurumspor maçının ardından, "Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da Teknik Direktör Şenol Fidan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fidan, Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Oyun anlamında da maçın başında bulduğumuz golle beraber golü koruma iç güdüsüyle, zaman zaman yüksek rakımın etkisiyle özellikle saha içerisinde gözlemlediğimiz bir durum söz konusu oldu. Bu konuda mustarip olan arkadaşlara maç sonrasında soyunma odasında ilk müdahalesi yapıldı. Saha içerisinde doğru durduğumuzu düşünüyoruz. Bazen güçlü oyun değil bazen doğru oyun sizi puana götürür. O anlamda Erzurum'dan doğru durarak 1 puanla ayrıldığımız için futbolcularımı kutluyorum" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Şenol Fidan: Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz

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TFF 1. Lig: BB Erzurumsor: 1 Tuzlaspor: 1 TFF 1. Lig: BB Erzurumsor: 1 Tuzlaspor: 1 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Erzurumspor Kulübü, Şenol Fidan, Tuzlaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Fidan: 'Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz' - Son Dakika


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