Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Süper Lig devi Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele edeceği 25 kişilik kadrosu belli oldu.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Takıma yakın zamanda katılan ve gelecekleri merak konuus olan yeni transferlerden Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroda kendisine yer buldu.

SAKATLIKLARI BULUNAN İKİ İSİM LİSTEDE YOK

Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu;