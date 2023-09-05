Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu - Son Dakika

Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu

Son Güncelleme: 05.09.2023 19:06

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi grup maçlarında mücadele edeceği kadrosu belli oldu. Yeni transferler Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, kadroda kendilerine yer buldular. Ancak uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Süper Lig devi Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele edeceği 25 kişilik kadrosu belli oldu.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Takıma yakın zamanda katılan ve gelecekleri merak konuus olan yeni transferlerden Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroda kendisine yer buldu.

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Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu - Son Dakika
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