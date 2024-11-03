Şenol Güneş: Hak ettiğimiz galibiyeti kaybettik

Spor

- Şenol Güneş: "Hak edeceğimiz bir galibiyet alacakken kaybettik"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında hak edecekleri bir galibiyet alacakken maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda buluşan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık oyuna da iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk ama golü bulamadık. Oyunun kontrolünü iyi yapmıştık. Rakibin baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu biliyorduk. Yediğimiz ilk golde ilk yarının 1-0 aleyhine bitmemize neden oldu. Bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri penaltılar ile bulduk. Yine ikinci golde basit hata 3. gol yine aynı şekilde. Taraftar, oyuncular, saha ambiyans her şey güzeldi. Oyun olarak daha önceki oyunlara göre daha inançlı, yürekten oynayan kazanmak için oynayan bir takım vardı. Bu nedenle çok üzgünüz. Bütün oyuncular sonuna kadar maça asıldılar. Bu kadar emeğin karşılığı bu olmamalıydı, hatalarımızı yine gördük. Yakalanan pozisyonları atamadık, diğerlerini konuşmayı doğru bulmuyorum. Hak edeceğimiz bir galibiyet alacakken kaybettik" dedi.

Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası VAR hakemi ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine "VAR'dan kazanmasına rağmen şikayetçiyse ben de şikayetçiyim. Hem maçı kazanıp hem şikayetçi olmak ileriye dönük bir yatırımdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.