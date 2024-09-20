Şenol Güneş: 'Sahada yoktuk' - Son Dakika
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Şenol Güneş: 'Sahada yoktuk'

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Trabzonspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı; Güneş, oyuncularını kötü oyun nedeniyle eleştirdi.

20.09.2024 01:22
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- Şenol Güneş: "Sahada yoktuk"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam kırgın ve kızgın olduğunu belirterek, sahada olmayan bir Trabzonspor gördüklerini söyledi.

Trendyol Süper Ligin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakip karşısında kötü oynadıklarını belirterek, "Moral ve güven açısında yukarıya çıkacağımız ve bunu pekiştirmek içinde oynayacağımız bir maçta düşündüklerimizin tam tersi oldu. Hücum organizasyonları zayıf, çok basit toplar kaybettik. Düşündüğümüz tam tersi oynadık. Gol yedik daha fazlada yiyebilirdik. Tamamen yanlış bir oyun çıktı ortaya. Bu oyun bizim oyunumuz değil " dedi.

Son bölümde pozisyonlar bulduklarını belirten Güneş, "Bu oyun bizim oynayacağımız bir oyun değil. Böyle bir oyunu da oyunculardan beklemiyorum. Trabzonspor oyun oynayarak maç kazanacak. Bugün hücum oynuyormuş gibi gözüktük, baskı yapmadık. Savunmada yapmadık. Bugün sakatlıktan çıkan oyuncu daha iyi oynuyorsa, 3-4 gün önce oynayan oyuncu bugün kötü oynuyorsa bunu değerlendireceğiz. Bugünkü oyun ne kadar yanlışın yapılabileceğini gösteren bir oyun. Çok kötü bir kötü görüntü. Oyuncuların kalitesini ve becerisini bildiğim için bu bizim için uygun bir durum değil. Kötü oyuncular olduğunu söylemiyorum. Kendilerini değiştirmeleri gerekiyor. Bizde bu değişim sürecinde onlara yardımcı olacağız. Oyuncu yüzde yüzünü verdiğini düşünmüyorum. Veremediler. Biz bunu çözeceğiz. 3 gün önce mücadele eden oyuncu bugün bunu gösteremiyor. Bunu çözmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kırgın ve kızgın olduğunu belirterek, "Bu oyun büyük bir hayal kırıklığı, oyuncu için de benim için de. Bu böyle devam etmeyecek, edemez. Beşiktaş maçında galibiyet bekliyordum ben. Bu maçta o mücadelenin bu maçta daha iyi olacağını düşündüm ama göremedim. Hücum anlamında kendimizi görme maçıydı ama bir şey göremedim. Antrenmanda yaptığımız hiç bir şey göremedim" diye konuştu.

Şenol Güneş: \'Sahada yoktuk\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Sahada yoktuk' - Son Dakika

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