Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti

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Trabzonspor- Adana Demirspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinin 621. Süper Lig karşılaşmasına çıkan bordo-mavililerin tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, böylelikle önemli bir başarıya imza attı.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İKİNCİ TEKNİK ADAM

72 yaşındaki Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından 621 müsabaka ile en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı ve ikinci sırası onunla birlikte paylaşıyor.

"SAYILAR ÖNEMLİ DEĞİL"

"Bu maçla birlikte Süper Lig'de 621 maçla en çok karşılaşmaya çıkan ikinci teknik adam oluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine efsanesi olduğu ve şu an çalıştırdığı Trabzonspor ile başlayan Şenol Güneş, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ta da görev yaptı. Güneş, kariyerin 2 Süper Lig (Beşiktaş), 2 Ziraat Türkiye Kupası (Trabzonspor ve 2 Süper Kupa (Trabzonspor) zaferi yaşadı. A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, ay-yıldızlıları 2022 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü yaptı.