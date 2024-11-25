Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti

Geniş Video İzle

Trabzonspor-Adana Demirspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinin 621. Süper Lig karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktörlerden biri oldu. Güneş, bu alandaki ikinciliği Samet Aybaba ile paylaşıyor.

25.11.2024 20:43  Güncelleme: 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor- Adana Demirspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinin 621. Süper Lig karşılaşmasına çıkan bordo-mavililerin tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, böylelikle önemli bir başarıya imza attı.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İKİNCİ TEKNİK ADAM

72 yaşındaki Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından 621 müsabaka ile en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı ve ikinci sırası onunla birlikte paylaşıyor.

"SAYILAR ÖNEMLİ DEĞİL"

"Bu maçla birlikte Süper Lig'de 621 maçla en çok karşılaşmaya çıkan ikinci teknik adam oluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine efsanesi olduğu ve şu an çalıştırdığı Trabzonspor ile başlayan Şenol Güneş, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ta da görev yaptı. Güneş, kariyerin 2 Süper Lig (Beşiktaş), 2 Ziraat Türkiye Kupası (Trabzonspor ve 2 Süper Kupa (Trabzonspor) zaferi yaşadı. A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, ay-yıldızlıları 2022 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü yaptı.

Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı, Adana Demirspor, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Trabzonspor, Şenol Güneş, Beşiktaş, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Trabzonlular önce türkçe konuşmayı öğrensin sonra takım kursun 13 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    Başarı Varmı Onuda Söyle Bilelim.. 10 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş İşler Memuru Ferhat Eser Malı Şampiyon Galatasaray Olacak Kapak Olsun Ezik 7 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sayıların bir kıymeti yok, önemli olan başarı,. Adamlık, sportmenlik, saygılı olma, bunlarıda eklemek lazım. Bir öğretmen gibi olmalı,kaç futbolcu yetiştirmiş ,Türk Futboluna ne katmış gibi kriterlerde dikkate alınmalı. Teknik direktörlük komplike olmaldır. 11 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    türk fitboluna bir gram katkısı olmayan bir hoca camide namaz kıldırsa daha çok hayrı olurdu bu millete 4 2 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    ferhat sen yorum yapma 5 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ferhat Trabzonlular anneni çok tanımaz neden bu kin. Yoksa seni miiiii? Köftehor seniii 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Naci Görür Malatya’daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
18:13 Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 22:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.