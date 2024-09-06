Güneş: Taraftarın beklentisi coşkulu oyun

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Taraftarlar coşkulu oyun istiyorlar, ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Oyunculara da söylüyorum kendilerinin keyif alacağı, izleyenlerin de keyif alacağı ve gurur duyacağı bir takım olmak için herkes elinden geleni yapmalı." dedi.

Güneş, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililerin antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, mevcut futbolcularla iki gündür çalıştıklarını, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceklerini ve takımın pazar gününü izinli geçireceklerini söyledi.

Göreve başladığı kısa zaman içerisinde futbolcuları tanımaya çalıştığını dile getiren Güneş, "Antrenmanları içerik olarak futbolcuların oyun anlayışına göre, varsa bize göre bir eksiklik onları gidermeye çalışacağız. Takım olarak çoğu yok. Şu anda çalıştığım arkadaşların hepsinin uyumlu, verimli, herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum gayet iyiler." ifadelerini kullandı.

Güneş, antrenmanlarda daha çok dikey oyunları ve top kaybı sonrası yapılacakları çalıştıklarını, milli takımdan dönecek oyuncuların ardından kadronun oluşturulması için çalışacaklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçlarda hazır olan oyuncuları oynatıp iyi sonuçla ayrılmak istediklerini aktaran Güneş, "Taraftarlar coşkulu oyun istiyorlar, ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Oyunculara da söylüyorum kendilerinin keyif alacağı, izleyenlerin de keyif alacağı ve gurur duyacağı bir takım olmak için herkes elinden geleni yapmalı. O samimiyeti, o iyi niyeti ortaya biz koyacağız. Onlar da kabul gösterip sahada bunu yapacaklar." diye konuştu.

Şenol Güneş, medyadaki her türlü eleştiriye saygı duyacaklarını, ancak kısır çekişmelerin ve olumsuz sözlerin gereksiz olarak gündeme gelmesinin takıma yararı olmayacağına da dikkati çekti.

-"Eldekilerle bir kadro oluşturmaya çalışacağız"

Futbolcular üzerinde mental bir yorgunluk olup olmadığı yönündeki bir soruya Güneş, "Takımda bir sorun olduğu zaten doğru. Yani şimdi daha önce yönetimler, hocalar başarılı olurken nasıl bir yol çizip de başarılı olmuşsa bugün de beklenen sonuç alınmamışsa bir sebepleri var. Bu sorunları kendi içimizde tartışıp, konuşup düzeltmeye çalışacağız. Hem oyun olarak hem sonuç olarak. Şu anda gördüğümüz tablo olarak oynanan oyun, ne oyuncuyu memnun ediyor ne taraftarı. Onlarla da konuşuyorum. Yani aynı şeyi seyirci de görüyor, taraftar da görüyor, yönetim de görüyor." yanıtını verdi.

Geriye dönüp şikayet etmenin gereksiz olduğuna işaret eden Güneş, "Benden önce Abdullah hoca vardı burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de kendisiyle görüştüm. Şimdi yeni dönemde yeni arkadaşlarla bir ekip yaparak çalışacağız. İnşallah iyi bir altyapıyla yani anlayış olarak ilkeli, prensipli iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Yarın biz gideceğiz başkaları gelecek, yine yapacaklar. Trabzonspor'da bu değişiklik olacaktır ama Trabzonspor hep burada kalacak." dedi.

-"El ele vereceğiz, çalışacağız"

Şenol Güneş, taraftarların takıma sahip çıkması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kulübün yaşaması ve başarılı olması çok önemli. Moral değerleri şehirde düşürüyor. Taraftar şunu bilsin, iyi bir Trabzonsporlu bulunduğu durumdan memnun değilse ben de değilim. Çünkü onun için aynı duyguyu yaşıyorum. O mutluysa ben de mutluyum. Mutlu olmak için kim ne yapacak? El ele vereceğiz, çalışacağız. Eğer çalışmazsak bizi uyarsınlar daha fazla iş yapalım. Ben de şimdi uyarıyorum takıma sahip çıksınlar, destek olsunlar. Sahaya çıkan oyuncu kim olursa olsun ona destek olacaklar. O Trabzonspor oyuncusudur, orada ayrılık yoktur. Biliyorum ki bazı oyunculara tepkileri oluyor. Oyuncu kendi açısından haklı, taraftar haklı. İşler kötü gidiyor o zaman. Bu tartışmayı, kısır çekişmeyi atalım diyorum."

Uzun yıllar görevde kalmayı temenni eden Güneş, "Şu anda bir olumsuzluk yok ama rahatsızlığımız Trabzonspor'un sonuçları ve güzel futbol. Yani tek eksiğimiz o." dedi.

Güneş, teknik ekibini nasıl oluşturacağına yönelik bir soruya da "Yani bizim şu anda bir yardımcı antrenör durumumuz var. Performans antrenörleri var ve iki ya da üç kişi alabiliriz. Onları böyle bu hafta içinde hallederiz. Şu anda bir sıkıntı yok sayımız yetiyor. Sayımız az olduğu için bu çalışmalarda bir eksikliğimiz olmaz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un Türkiye'nin dışında daha büyük kulüp olması için uğraşacaklarını dile getiren Güneş, "Geçmişte öyle hayallerimiz vardı. Avrupa'yı gördük, yarıştık. Şimdi ne olursa olsun bir şehir takımı olarak hem Türkiye'de hem dünyada ses getirmiş bir takımız. Bunu konuşarak değil, çalışarak geliştirip, yarışmak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz." diye konuştu.

Güneş, Şota Arveladze'nin teknik ekipte olup olmayacağına dair bir soruya ise, "İsimlere girmeyelim." yanıtını verdi.

Mevcut kadro ile yola devam edeceklerini aktaran Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mutsuz olan oyuncu varsa konuşuyorum zaten. Yani mutsuz derken biz de kulüp olarak bırakmamız gerekiyor ama alacağımız oyuncu da bize uygun biri olması lazım. Bazen yeni bir sorun çıkabiliyor. Eğer çok iyi bir oyuncu varsa onu alalım, eksiğini tamamlasın. Yoksa devreye kadar bu takımdan bir kadro yapacağız. Çünkü bu aldıklarımızın hem ekonomik hem teknik krizleri oluyor. Ekonomik olarak aldığın bir başka oyuncu da varsa orada fazlalık oluyor, fazla para harcıyorsun. Teknik olarak da aynı mevkide birkaç tane oyuncu olsa onlar arasında da rahatsızlık olur. Bunları oyunculara kötülemek için söylemiyorum. Rekabet olup hepsi iyi olsa biz zaten mutlu oluruz."