Şenol Güneş tarih yazıyor! Fatih Terim'den sonra Avrupa'da ilki başardı

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, bu sonuçla Avrupa'da 20. galibiyetine ulaşarak Fatih Terim'den sonra bir ilki başardı.
Şenol Güneş, Beşiktaş ile Avrupa'daki 20. zaferine ulaştı. Deneyimli hoca, siyah-beyazlılarla çıktığı 41 Avrupa maçının 20'sini kazanarak Fatih Terim'den sonra bir temsilcimizin başında 20 galibiyete ulaşan ilk teknik direktör oldu.
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 37 Avrupa maçında galibiyet sevinci yaşamıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, takımın son 17 maçında 14 galibiyet görerek büyük bir başarıya imza attı.
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