Şenol Güneş tarih yazıyor! Fatih Terim'den sonra Avrupa'da ilki başardı - Son Dakika
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Şenol Güneş tarih yazıyor! Fatih Terim'den sonra Avrupa'da ilki başardı

Son Güncelleme: 11.08.2023 10:41

Neftçi Bakü'yü yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa'daki galibiyet sayısıyla Fatih Terim'in ardından bir temsilcimizle en fazla maç kazanan 2. hoca oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'da 20. galibiyetine ulaştı.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, bu sonuçla Avrupa'da 20. galibiyetine ulaşarak Fatih Terim'den sonra bir ilki başardı.

BEŞİKTAŞ İLE 41 AVRUPA MAÇINA ÇIKTI

Şenol Güneş, Beşiktaş ile Avrupa'daki 20. zaferine ulaştı. Deneyimli hoca, siyah-beyazlılarla çıktığı 41 Avrupa maçının 20'sini kazanarak Fatih Terim'den sonra bir temsilcimizin başında 20 galibiyete ulaşan ilk teknik direktör oldu.

FATİH TERİM, AVRUPA'DA 37 KEZ KAZANDI

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 37 Avrupa maçında galibiyet sevinci yaşamıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, takımın son 17 maçında 14 galibiyet görerek büyük bir başarıya imza attı.

YORUMLAR (3)
  • ahmey bulut: Hagı sayesinde kazandı kim sayeseninde kazandı 2000 den sonra fatih terimin ne başarı var kac galibiyeti şişirmeyin şumu bukadar her seferinde kovuldu 2000 den sonra 2000 de yatsın kalksın o kadroya dua etsin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Çetin Doğru: Fatih terim maçlarının yuzde 80 ini şampiyonlar Ligi'nde kazanmistir geri kalanını da Avrupa Ligi'nde....konferans ligingibi bal Ligi'nde degil Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Cemal madenci: Ne tarih yazması yahu. Alt tarafı konferans ligi ön elemesinde maç kazandı. Cevap Yaz 15 34 Yayından Kaldır
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Şenol Güneş, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş tarih yazıyor! Fatih Terim'den sonra Avrupa'da ilki başardı - Son Dakika


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