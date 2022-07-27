Milli Kanocu Mustafa Özmen, 6 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu

Sepaş Enerji'nin desteklediği Milli Kanocu Mustafa Özmen, Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 6 birincilik ve bir ikincilik madalyasının sahibi oldu. Özmen'in takımı da Büyük Erkekler Türkiye şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, kazandığı madalyalarla Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırdı. Zorlu mücadelelerin sergilendiği yarışlarda boy gösteren Milli Kanocu Mustafa Özmen, 29 kulüpten 265 sporcunun mücadele verdiği şampiyonadaki 1000 metre, 500 metre ve 200 metre eleme, yarı final ve final müsabakalarında 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

ÖZMEN'İN TAKIMI BÜYÜK ERKEKLER KLASMANINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Eskişehir'de 22-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı 14 adet 1.'lik, 7 adet 2.'lik ve 7 adet 3.'lük ile toplamda 28 madalya kazandı. Özmen, kıyasıya bir mücadeleye sahne olan şampiyonaya damga vurdu. Özmen'in de katkıları ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, büyük erkekler ve yıldız erkekler klasmanlarında Türkiye birinciliği, genç erkekler klasmanında ise ikinciliğin sahibi oldu.