Serbest Güreş Milli Takımı Paris Olimpiyatları için Azerbaycan\'a gitti

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Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat Oyunları için kota anlamına gelen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları için Azerbaycan'a gitti.

2024 Paris Olimpiyatları'na daha fazla kota alabilmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı, Kastamonu Milli Takımlar Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamladı. Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar gözetiminde çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı, Bakü'de elde edeceği kotalarla Paris Olimpiyat Oyunları'na daha fazla sporcu ile katılmayı hedefliyor. Kalifikasyon mücadelelerine günde üç antrenman ile hazırlanan ay-yıldızlılar, Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde sabah namazı gerçekleştirilen dua ve kesilen kurban sonrasında Azerbaycan'a hareket etti.

Abdullah Çakmar: "Azerbaycan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek güzel haberlerle dönmek istiyoruz"

Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, Paris Olimpiyatları'na daha fazla sporcu ile katılım sağlamak istediklerini belirterek, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi. Dördüncü kampı gerçekleştirdiklerini dile getiren Cakmar, "Kastamonu'da da üçüncüyü tamamladık. Buradan Azerbaycan'a gidiyoruz. Olimpiyat kalifikasyon müsabakalarına katılım sağlayacağız. 57 kg'da Süleyman Atlı, 65 kg'da Abdullah Toprak, 74 kg'da Soner Demirtaş ve 86 kg'da Osman Göçen ile gidiyoruz. Burada Süleyman, Soner ve Osman deneyimli güreşçilerimiz. Abdullah Toprak ise genç bir güreşçimiz. Müsabakalara Kastamonu'da güzel bir şekilde hazırlandı. İnşallah Allah da nasip ederde Bakü'de 2 kota alırsak, İstanbul'da yapılacak olan kalifikasyona daha rahat gideceğiz. Burada sporcularımız, federasyonumuz ve bakanlığımız olarak iç içe, bir bütün olarak hazırlandık. Herkes bizler için seferber oldu. Azerbaycan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ülkemize güzel haberler ile dönmek istiyoruz" dedi.

Soner Demirtaş: "Hedefimiz kotalarda 4'te 4 yapmak"

Serbest stil 74 kilogramda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş ise, "Uzun yıllar ülkemi gururla temsil ettim. Avrupa şampiyonluklarım var. Olimpiyat üçüncülüklerim var. Olimpiyat elemeleri için Azerbaycan'a gideceğiz. Bizimkisi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota turnuvası olacak. Kotayı almak istiyoruz. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Güzel hazırlandık. Zor bir turnuva olacağını biliyoruz. Buna göre çalıştık. Paris Olimpiyatları'na kota alabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada üçüncü kampımızı tamamladık. Buradan önce Yaşar Doğu Turnuvası ile Avrupa şampiyonamız oldu. 31 yıl aradan sonra Serbest Milli Takımımız şampiyon oldu. Takım ve bireysel olarak güzel performans sergiledik. Kastamonu'nun atmosferi bize iyi gelmişti. Azerbaycan'a, Kastamonu'nun güzel atmosferi ile gideceğiz. Hedefimiz kotalarda 4'te 4 yapmak. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

Abdullah Toprak: "İnşallah Azerbaycan'da vize, Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya almak nasip olur"

Ekip olarak ellerinden geleni yapacaklarını aktaran milli güreşçi Abdullah Toprak da, "Güzel bir hazırlık kampı geçirdik. Umarım hayallerimizi kurduğumuz gibi dileklerimiz de gerçekleşir. İnşallah ilk olarak Azerbaycan'da vize, daha sonrasında ise Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak nasip olur. Önce vizeyi alalım. Şu anda 18 yaşında olup da olimpiyat kotalarına giden var mı bilmiyorum ama en genç ben gideceğim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Osman Göçen: "Paris olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek, altın madalyayı almak istiyorum"

Başarılı güreşçi Osman Göçen de bu sene Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazandığını hatırlatarak, "Altın madalyayı kıl payı kaçırdım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi temsil ettim. Yine olimpiyatlar öncesinde kalifikasyonlarda olimpiyat vizesi almıştım. Pazar günü maçım var. İnşallah ilk kalifikasyonda vizeyi alarak Paris Olimpiyatları'nda ülkemi temsil etmek, altın madalyayı almak istiyorum. Bu sene dördüncü kampımızı yaptık. Çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Güzel antrenmanlar yaptık. Yola çıkıyoruz. Dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU