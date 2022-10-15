Altun: 'Son 20 yıl, Türkiye için atılım ve büyüme yılı oldu'

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları sona erdi - Son Dakika

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