20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

17.08.2022 23:15
20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

Serbest Stil Erkek Güreş Milli Takımı, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Serbest Stil Erkek Güreş Milli Takımı, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden şampiyonada 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak, gümüş madalya alırken 86 kiloda İsmail Küçüksolak ile 125 kiloda Adil Mısırcı bronz madalya elde etti.

Şampiyonada serbest stil takım sıralamasında Türkiye 6'ıncı olurken İran birinci, ABD ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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