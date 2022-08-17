20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan 'ın başkenti Sofya 'da devam eden şampiyonada 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak, gümüş madalya alırken 86 kiloda İsmail Küçüksolak ile 125 kiloda Adil Mısırcı bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

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