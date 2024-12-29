Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Spor

Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Aday

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın zorlu döneminde başkanlık için aday olduğunu duyurdu ve ekonomik sorunları eleştirdi.

29.12.2024 11:46
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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, "Beşiktaş için ne zaman faydalı olabileceksem hep gelip gövdemi taşın altına koydum. Bugün de kulübümüzün en zor zamanında bu yüce makama adayım." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda üyelere hitap eden Adalı, "Beşiktaş Kulübünün kapısından içeri girdiğim günlerde ne hissediyorsam, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla buradayım. Beşiktaş için ne zaman faydalı olabileceksem hep gelip gövdemi taşın altına koydum. Bugün de kulübümüzün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada, görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün son bir yılda 100 milyon avro borçlandırıldığını ve diğer aday Hüseyin Yücel'in de sorumluluğunun bulunduğunu ileri süren Adalı, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada Beşiktaş'ımız tarihinde görülmemiş şekilde 1 senede 100 milyon avro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca Beşiktaş'ımızın kasasına girecek bütün gelirleri hoyratça israf edilmiştir. İşte son 1 yıldaki rezaletlere neden olanlar ya bu yüce makamı kaçarcasına bırakmış ya da Beşiktaş'a verdikleri zarara rağmen 'Hodri meydan.' diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktur. 'Göreve geldiğimde mali tablonun vahim olduğunu bilmiyordum.' diyenler, tarihimizin en pahalı transferlerinin altına imza attılar. Hiç kimse 'Kararı ben vermiyordum, benim haberim yok, ben karşı çıktım ama engelleyemedim.' bahanelerinin arkasına saklanmasın. Her şeyi beraber ve eşbaşkanlıkla yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imzayla, komisyonla bir araya getiren bir yönetim kurulu oldunuz. Beşiktaşlılar bu yaşattıklarınızı asla unutmayacak."

Kendi yönetimlerinde böyle bir şeylerin yaşanmayacağını aktaran Adalı, "Biz burada oldukça Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümleler kuramayacak. Geleneğimiz olan ve seçim öncesinde yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, Beşiktaşlılardan gerçeği neden sakladılar? Cevabı çok basit. Beşiktaş'a verdikleri zararı sizlerden saklıyorlar. Suçlu olduklarını biliyorlar. Bu borç yüküyle karşınıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş'ın en üst makamı olan divan kurulu üyeleri, bu zihniyete hak ettiği cevabı bugün verecektir." şeklinde görüş belirtti.

"Verdiğim sözlerin hepsini yerine getirdim"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiaya yerine getirmeyeceği hiçbir söz vermediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Verdiğim sözlerin hepsini de eksiksiz yerine getirdim. Bugün burada söylediklerim de tarihe not düşülsün. Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak. Karşınızda Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan bir başkan olacak. 'O futbolcuyu ben aldım, öbürünü almadım, şunu yapacaktım izin vermediler, bunu dedim dinlemediler.' devri kapanmıştır. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan, kendi ifadesiyle Beşiktaş'a verilen zararın karşısında duramayan bir aday Beşiktaş'ımıza nasıl liderlik edecek? Yıllardır Beşiktaş'ımızın hakkını yiyen, Beşiktaş ile uğraşan yapılarla nasıl mücadele edecek? Artık bitti, merak etmeyin. Algılarla, masallarla Beşiktaş'a başkan seçmenin sonuçlarını hep birlikte en acı haliyle yaşadık. Beşiktaş ve Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Ben Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak ve Beşiktaş camiasına yapılan haksızlıkların karşısında durmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Öncelikle son 1 senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden inşa edeceğiz. İtibarımızı yeniden kazanacağız. Başarılı günlere en kısa sürede geri döneceğiz."

"Futbol takımımızı yeniden inşa etmek için bütün planlarımız hazır"

Futbol takımıyla ilgili planlarının hazır olduğunu belirten Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istikrar adına 3,5 yıllık bir yol haritasıyla geliyoruz. 4 yıldır kasım ayında havlu atan futbol takımımızı yeniden inşa etmek için bütün planlarımız hazır. Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Yapmamız gereken takviyeler ve atacağımız adımlar hazır. Ara transferde yapacağımız transferler sponsor desteğiyle, kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı, Beşiktaş'a gelmek için bizim göreve başlamamızı bekliyor. Mayıs ayına kadar yapılması gereken 50 milyon avroluk bir ödemeyi de kendi kaynaklarımızla yapacağız. Orta ve uzun vadede ise amacımız kendi ayakları üzerinde duracak bir Beşiktaş oluşturmak. Sizlerin teveccühüyle de yarın sabahtan itibaren bu Beşiktaş'ı inşa etmeye başlayacağız. Hedefimiz Bankalar Birliği anlaşmasının neden olduğu yükten Beşiktaş'ımızı kurtarmak olacak. Bunu da öyle 40-50 kişiye gidip birer, ikişer milyon istemek yerine bahsettiğimiz gayrimenkul projesiyle yapacağız."

Rakibi Hüseyin Yücel'i eleştirmeye devam eden Adalı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ımız Türkiye'nin ilk, en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş'ımızı elbirliğiyle yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevidir. Bugün hepimiz bu amaçla buradayız. Bugün içinde olduğumuz problemi, onu oluşturanlarla düzeltemezsiniz. Kendisini ibra etmeyecek zihniyetle yola çıkamazsınız. Karşımızda aday olan yönetim kurulu listesine bakarsak, bizi bu duruma düşürenlerin hepsini orada göreceksiniz. Beşiktaş'a bugünleri yaşatanları, kendi parasının peşine düşenleri, Beşiktaş'ın tesislerine kendi kuruluşları için göz dikenleri, kendi kendini ibra etmeyeceğini itiraf edenleri tercih etmeyeceğinize inancım tamdır. Bu kutsal makamı, bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Bugün karşınıza son kez başkan adayı olarak çıkıyorum. Bir yıl önce bu kürsüde söylediklerimde haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. 'Beşiktaş'ın yolu' diyerek oylarınıza talip olanların yalan rüzgarlarını yaşadık. Vizyonlarının aslında illüzyon olduğunu gördük. Bu defaki yol ayrımında tercihinizi buna göre belirlemenizi rica ediyorum. Beşiktaş için hep birlikte yapabilecek daha çok işimiz olduğuna, Beşiktaş'ı hep birlikte güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığına Aday - Son Dakika

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