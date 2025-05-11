Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulundu. Adalı, Beşiktaş taraftarına ve camiasına teşekkürlerini sundu. Beşiktaş'ın yükselişinin başladığını belirten Adalı, Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, bayraklarınızı sandıktan çıkarın.'' dedi.

11.05.2025 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, Ataköy Atletizm Salonu'nda Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlara seslenen Serdal Adalı, ''Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, bayraklarınızı sandıktan çıkarın.'' dedi.

''TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Serdal Adalı, sözlerine teşekkürlerine sunarak başladı ve "Sözlerime en büyük destekçim eşime ve her zamana yanımda olan çocuklarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu gururu bize yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine teşekkür ediyorum." dedi.

''BEŞİKTAŞ'IN YÜKSELİŞİ BAŞLAMIŞTIR''

Beşiktaş'ın yükselişinin başladığını dile getiren Adalı, "Değerli kongre üyeleri, sadece 4 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak, tarihin en yüksek oy sayısıyla bize bu göreve layık gördünüz. Bugün de bize olan güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş için istikrar dediniz. Camiamızın bir kez daha güvenini arkamıza aldığımızı bilmek büyük bir onurdur. Göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışan hedefler koyduk ve bunun için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz. Beşiktaş, bugünden itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz projeleri yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

''BAYRAKLARINIZI SANDIKTAN ÇIKARIN''

Hedeflerinden bahseden Adalı, Siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "Camiamdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, siyah-beyazlı bayraklarınızı sandıktan çıkartın!" sözlerini sarf etti.

Serdal Adalı son olarak şu ifadeleri kullandı; "Son yıllarda yaşadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vakti yakındır! Tüm camiama sevgi ve saygılarımla. Çok teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş!

Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE NIN EN BÜYÜK TAKIMI ACABA KUSLARIN EN BÜYÜĞÜ DİYECEKTIDE BAŞI MI DÖNDÜ, TINER FALAN ÇÜNKÜ EN VE TEK BÜYÜK 5 YILDIZLI SINIF ÜSTÜ GENERAL GALATASARAY . 21 49 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Bu adamda aynı ali koça benzedi.....2 senedir takım 30 40 puan fark yiyor borcu dağları aşmış neredeyse transfer yasağı gelecek turübünlere oynuyor 25 23 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Bayrakları çıkartın GALATASARAYIN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAYACAKSINIZ 24 23 Yanıtla
    Bero2005:
    An… da al gel 1 0
  • Hursit Yavas:
    serkan semiz adam geleli 3 ay oldu ali koca benzettin futboldan bir habersin laf soylemek icin konusmussun 27 8 Yanıtla
    Serkan Semiz:
    Adam senelerdir beşiktaşta 2 .ci başkanlık yaptı değişik görevlerde çalıştı daha dur geçen sene aldığı oyuncuların tazminatı var yeni transfer paraları var görecez bakalım ne yapacak ..... 1 1
  • Ali Arat:
    yaw he he diyip geçeceksin. BJK nin artık diğer anadolu kulüplerinden farkı yoktur. tek farkı var o da işte 5-10 yılda bir süregelen arada bir hatayla şampiyon olmaları 14 16 Yanıtla
    Bero2005:
    Tabi tek nağmağlup şampiyon takım Çipler akıllı olunbiz her kezi kırmızı yaptık 1 1
  • Turhan ali Akçay:
    çıkarın bayrakları borçları ödeyecez 16 10 Yanıtla
  • Osman A:
    Bilende bilmeyende yorum yapmış.Adam geleli 3 ay olmuş,sanki yıllardır kulübü yönetiryorde şu anki durum Serdal'ın yüzündenmiş gibi yazmış cahiller.Hel şu Gs liler hiç konuşmasın 2 sene önce 3 maç kötü giderken Okan istifa diye bağırıyodunuz,ne çabuk unuttunuz.Sizin aleyhinize el varken vermediler diye ağladınız,size olunca 85 milyonun gördüğünü görmedik dediniz.Sizin kadar çarkçı,dönek,ağlak,zırlak taraftar grubu ve kulüp varmıdır acaba.En kötü dönemimizde bile zıpladık size hala acısı duruyor demekki. 17 6 Yanıtla
    Serkan Semiz:
    Bizim farkımız bu işte adamlar beşiktaşın içinden geçti yüzsüzler hala konuşa biliyorlar hadi yalan de 1 2
    Serkan Semiz:
    Biz bi maçla sevinmeyiz bebeğim 3 senede sadece 3 maçta yenilmişiz daha ne olsun 1 2
    Osman A:
    Serkan Semiz.Adnan Polat Başkanınız canlı yayınlara çıkıp kulübünüze para dilenip topluyodu,bunudamı görmedin hatırlamıyosun.Hangi yüzle konuşuyosun. 1 0
  • 4832Memo.:
    hayal kurmakda güzel her sene 20-25 puan geriden bir takim bjk. 8 13 Yanıtla
  • Efem0909:
    7. haftada geriye topluyoruz bayrakları 7 9 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BOŞ ADAM. BEŞİKTAŞ'A HİÇBİR KATKI SAĞLAYAMAZ. GEÇMİŞTE YAPTIKLARI ORTADA 7 8 Yanıtla
  • poyraz can:
    sonra ne yapalım başkanım ? tekrar yıkayıp yerine mi koyalım ?? 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:07
Terör örgütü PKK kendisini feshetti
Terör örgütü PKK kendisini feshetti
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:27:06. #7.12#
SON DAKİKA: Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.