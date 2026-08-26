Serdal Adalı'dan Hakem Eleştirisi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti.

Adalı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri maçta Fidan Aliti'nin Leandro Trossard'a yaptığı fiziksel müdahaleyle ilgili TFF yönetimiyle görüştü.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri'nde gerçekleştirilen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün kaçıncısı olduğunu saymadım ama böyle problem olduğunda gelmekten de açıkçası sıkılmaya başladım. Yine aynı şeyler, yine aynı 'haklısınız' ve 'gereken yapılacak' sözleri var. Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gitmez. Federasyonun yaptığı güzel işler de var ama onları da gölgeliyor. Bu işleri dile getirmemizi de engelliyor. Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İki senedir 'Hakemleri yeniledik, yeni hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci...' diyorlar. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor." diye konuştu.

Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin hakemi Adnan Deniz Kayatepe ve Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu'nu eleştiren Adalı, "Geçtiğimiz sezon kupa maçında hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu haftaki hakemi özellikle de bizim maçımıza verdiğinden şu kadarcık bir şüphem yok. İyi niyetle yapılmış bir şey olduğuna da inanmıyorum. Artık dünyaya da rezil olduk. O tokat olayıyla ilgili söylenecek tek bir kelime bulamıyorum. Bu bir yerli futbolcu olsaydı onu anlaması biraz daha kolay olurdu. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama bence iyi niyet falan yok. Bu hakemler keşke bizim içerideki bir maçımıza verilseydi de bu rezillikleri yapsaydı." ifadelerini kullandı.

Alt lig takımlarının da hakem yönetimlerinden rahatsız olduğunu iddia eden Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünden beri Süper Lig'den, 1. Lig'den, 2. Lig'den arayan arayana. En az 30-35 kulüp başkanı aradı. Sadece biz şikayetçi değiliz, alt liglerde de bu rezillik var. Bir ara dönüp oraya da bakmaları lazım. Bugüne kadar hep 'Federasyon başkanımız, yönetim kurulu bu MHK Başkanı'yla ilgili gereğini yapacaktır.' diyorduk. Bugün ise federasyon başkanımızın da TFF Yönetim Kurulunun da bu adamla ilgili bir şey yapamadığına inanıyorum. Bugün, geçen sene ne söylediysem aynı yerden devam ettik. İyi olacağını söylüyorlar ama bizim bu konuda artık sabrımız kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek kişi kaldı. Randevu isteyeceğim ve hakemlerin bulunduğu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim. Bana göre eskiden MHK Başkanı'nı almıyorlardı, artık alamıyorlar diye görüyorum. Bu MHK Başkanı iyi insan olabilir, iyi bir eğitimci olabilir ama bu işi beceremiyor. Altındakilere de hakim değil. Önüne listeyi getiriyorlar. 'Bunu buraya verelim, bunu buraya verelim.' diyorlar, o da veriyor. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi bize verir mi? ya da hakikaten çok kötü niyetli ve Beşiktaş'la alıp veremediği bir iş var. Ancak bilsin ki Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar."

"Fenerbahçe de 'evet' derse yabancı VAR talebimiz var"

Başkan Serdal Adalı, Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için yabancı VAR isteyeceklerini söyledi.

Adalı, Fenerbahçe tarafıyla da bu konuyu konuşacağını dile getirerek, "Federasyon elinden gelen her şeyi yapmak için mücadele ediyor. Fenerbahçe tarafı da bizimle aynı düşünüyorsa yabancı VAR talebi olabilir. En azından geçtiğimiz haftadaki rezilliği yaşamamış oluruz. Her şeyi anlattım. Hadi, 'Hakem görmeyebilir' diye düşünelim ama VAR'da gözünün önündeki tokadı görüp hakemi çağırmayacaksan iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli ve tembihli yollanmış bir arkadaş. Federasyona da biraz önce söyledim. Fenerbahçe de 'evet' derse yabancı VAR talebimiz var." şeklinde görüş belirtti.

"Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, pozisyonun içindeki futbolcuları Leandro Trossard'ın psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü.

Adalı, Belçikalı yıldızla ilgili, "Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de bu tarafı var. Bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı, 'Ya idare et oğlum, oluyor işte bu...' diye anlatabilirdin. Ancak bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara anlatabiliyorsun. Bu sadece bizim için geçerli değil. Bu yarın Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un da başına gelebilir. Ondan sonra kimi getireceğiz. Süper Lig'in kaliteli olmasından, marka değerini yükseltmekten bahsediyoruz. Şimdi ben burada bu açıklamaları yapıp büyük bir ihtimalle yarın yine ceza yiyeceğim. Çok önemli değil. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

TFF yetkililerinin pozisyonda hatalı karar verildiğini kabul ettiğini söyleyen Adalı, "Bugünkü ziyaretimin özü hakemin kötü yönetimi ve VAR'daki arkadaşın bu tokat olayını görmemiş olması. Onlar da kabul ediyor, 'Gereğini yapacağız' diyor. İnşallah gereğini yaparlar. Haftaya da başka bir takımın başkanı buraya gelecek. Öbür hafta da diğer takımın başkanı gelecek. Ancak o zat orada oturacak, Beylerbeyi'nde keyfine bakacak. Biz 250-300 milyon avro harcadık. Başka bir kulüp 300-400 milyon avro harcamış. Diğeri kendi kesesine göre 25-30 milyon avro vermiş. Ondan sonra bilgisiz bir adamın iki dudağının arasında koskoca camiaların kaderi belirlenecek. Kusura bakmasınlar. Artık bu adamı TFF Başkanı ve Yönetim Kurulunun da alamadığına inandım. 'Almıyor' demiyorum, 'alamıyorlar' diyorum. Başka bir gücü var." diye konuştu.