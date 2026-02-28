Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek - Son Dakika
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
28.02.2026 15:26
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor deplasmanında oynanacak karşılaşmayı protokol tribününden değil, taraftarlarla birlikte izleyecek. Bu karar, camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak algılandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor deplasmanında oynanacak karşılaşmayı protokol tribününden değil, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte izleyecek.

TARAFTARLA OMUZ OMUZA

Adalı'nın maçı deplasman tribününde takip etme kararı, camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da başkanın bu tercihini sosyal medyada olumlu karşıladı. Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi bu hamle, takıma moral desteği olarak değerlendiriliyor.

