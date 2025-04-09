Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt

Serdar Aziz\'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle bileti kesin ancak ne sezon başında ne de devre arasında takımdan ayrılmayan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'dan tecrübeli futbolcunun futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt geldi. Canatar, 9 aydır takımdan ayrı olan 34 yaşındaki Serdar'ın bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

09.04.2025 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle sezon başında gözden çıkarılan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, futbolu bırakacağı iddiaları gündeme gelmişti. Serdar'ın menajeri, oyuncusu hakkındaki iddialara yanıt verdi.

FUTBOLU BIRAKMAYACAK

34 yaşındaki futbolcunun menajeri Haluk Canatar'ın Sports Digitale'e yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kamuoyuna Duyuru

Oyuncumuz Serdar Aziz ile kulübü arasında sezon başında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlayış çerçevesinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürme kararı alınmıştır. Bu süreçte Serdar, profesyonelliğini ve çalışma disiplinini koruyarak çalışmalarına devam etmektedir.

Geride kalan yaklaşık 9 aylık dönemde Serdar Aziz'e yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler Serdar'ın kariyer hedefleri ve uzun vadeli planları ile örtüşmediğinden dolayı herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır.

Son günlerde gündeme gelen "futbolu bıraktı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar Aziz hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerinden birini geçirmekte ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Serdar Aziz, yeni sezonda hedefleriyle örtüşen, kendisini heyecanlandıran ve katkı sunabileceğine inandığı bir projenin parçası olmak için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

SERDAR'IN FENERBAHÇE RAKAMLARI

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayı şimdiye kadar 135 maça çıktı. Serdar, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli stoper, takımıyla 1 Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de sezon başında gözden çıkarılan Serdar Aziz'e transferi için izin verilse de deneyimli stoper herhangi bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-lacivertlilerde üst üste yaşanan stoper sakatlıklarının ardından Serdar, mesaj göndermiş ve göreve hazır olduğunu ifade edip "Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Mourinho ise tecrübeli savunmacıyı veto etmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, kış transfer döneminde dehiçbir takımla anlaşamamıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Haluk Canatar, Jose Mourinho, Galatasaray, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    bu kimdi ki ? 2 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bedava para kazanan işe yaramazın teki varlığı zarar 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FATİH TERIM K.C TEKMEGI VURUO FENEV E ITELEDIGI 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi
Trump’ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

21:39 Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
08:30 Trump’ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi
08:07 Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 22:23:15. #7.12#
SON DAKİKA: Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement