Serdar Dursun\'dan Cristiano Ronaldo\'yu kızdıracak sözler

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'te forma giyen 33 yaşındaki deneyimli santrfor Serdar Dursun, Tivibu Spor'un konuğu oldu. Serdar Dursun, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir itirafa imza attı.

''ONUN KARŞISINDA 'SİU' ÇEKEBİLİRDİM''

Ronaldo ile birçok maçta birlikte karşı karşıya geldiğini söyleyen Dursun, ''Ronaldo'nun oynadığı maçta gol atsaydın nasıl sevinirdin?'' sorusunu cevaplayarak, ''Ona karşı biraz küstah olabilirdi ama komiklik olsun diye belki önünde bile onun gol sevincini yapabilirdim. Anımız olsun diye 'Siu' çekebilirdim. Tabii ki o anda büyük ihtimal yapardım, yeter ki gol atayım.'' dedi.

''DURSUNALDO DİYE KALDI İSMİM''

Taraftarların ona ''Dursunaldo'' diye seslenmesiyle ilgili konuşan yıldız golcü, ''Evet, bir gazete öyle yazmıştı 3-4 sene önce. O günden sonra Dursunaldo diye kaldı ismim. Herkes öyle sesleniyor.'' şeklinde konuştu.