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Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı - Son Dakika

Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı

20.02.2022 20:46
Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, penaltı kullanacakken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, penaltı kullanacakken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinin 65. dakikasında Miguel Crespo ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe taraftarı, topun başına Serdar Dursun'un geldiğini görünce Arda Güler'in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Serdar Dursun tepkilerden dolayı çevresine bakarken daha sonra sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı. Bütün bu yaşananların ardından penaltıyı kullanan Dursun, 67. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı - Son Dakika Spor


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