Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok

Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazandı. Sarı-lacivertlilere penaltı golleriyle galibiyeti getiren gecenin yıldızı Serdar Dursun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamaları şöyle:

"ÇABALADIM, DUA ETTİM, GERİ DÖNDÜM"

"Çok şükür. Mutluyuz. 3 puanı aldık. Sağlığım iyi. Talihsiz bir sakatlık yaşadık ama ucuz atlattık. Allah korudu. Küçük bir ameliyat geçirdim. Maskeyle oynayabilirsin dediler. Çabaladım, dua ettim, geri döndüm.

"ARTIK MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"

3 puan için çıktık. 1-2 galibiyetle her şey tersine dönecek diyorduk. Çok konuştuk, artık icraate geldi. Son 2 maçı kazandık. Artık maç maç bakacağız.

"KALECİYE BAKARAK PENALTI KULLANIYORUM"

Geçen seneler böyle penaltılar kullandım. Türkiye'de ilk defa kullandım. Çok çalışırım, çok video izlerim. Her gün antrenmanlardan sonra çalışırım. Kaleciye bakarak penaltıyı kullanıyorum. İyi ki gol oldu.

"ARDA ÇOK SAKİNDİR, İYİ VURUR"

Arda'yı ve Çaça'yı kutluyorum. Mükemmel oynadılar. Dünden beri çok konuştuk. Sakin olun, yardım edeceğiz, takım olarak oynayacağız dedik. İnşallah daha çok fırsat bulacak. Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda ilk ben yazıldığım için ben kullandım."