Serdar Saatçı, A Milli Takımın Almanya'daki kamp kadrosuna dahil edildi - Son Dakika
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Serdar Saatçı, A Milli Takımın Almanya'daki kamp kadrosuna dahil edildi

İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapan A ve Ümit Milli Takımların çalışmaları tamamlandı. Serdar Saatçı, A Milli Takımın Almanya'daki kamp kadrosuna dahil edildi. A Milli Takımı'nın EURO 2024 kampı için Almanya'ya gidişi öncesinde iki takım bir araya geldi. Ümit Milliler, A Milli Takım oyuncularına başarılar diledi. Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takımının Almanya'daki kamp çalışmalarında yer alacak.

11.06.2024 19:09
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Bir süredir İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapan A ve Ümit Milli Takımların beraber yaptıkları çalışmalar tamamlandı. Serdar Saatçı, A Milli Takımın Almanya'daki kamp kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kampı için Almanya'ya gidişi, Ümit Milli Takımı'nın ise Türkiye'ye dönüşü öncesinde iki takımın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi. Daha sonra Ümit Milliler, A Milli Takım oyuncularına EURO 2024 maçları için başarılar diledi.

Alınan karar uyarınca Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takımının Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serdar Saatçı, A Milli Takımın Almanya'daki kamp kadrosuna dahil edildi - Son Dakika

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