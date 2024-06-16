Serdar Saatçı, EURO 2024 kampından ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Serdar Saatçı, EURO 2024 kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Almanya'da bulunan Serdar Saatçı, kamptan ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı'nın antrenmanları tamamlayarak takımın kamp tesisinden ayrıldığı belirtildi.

16.06.2024 11:43
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın çalışmalarına katılmak için Almanya'da bulunan Serdar Saatçı kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dahil edilen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serdar Saatçı, EURO 2024 kampından ayrıldı - Son Dakika

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