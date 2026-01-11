Serdar Saatçı Süper Lig\'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Süper Lig devi Trabzonspor'da kadro yapılanmasında düşünülmeyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın yeni durağı belli oldu.
Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a kiralandığını KAP'A bildirdi. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada, yapılan sözleşmede 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunun yer aldığı dile getirildi.
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."
Trabzonspor formasını bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta giyen genç oyuncu, 410 dakika sahada kaldı ve gol katkısında bulunamadı.
