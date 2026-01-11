Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Serdar Saatçı Süper Lig\'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
11.01.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig devi Trabzonspor'da kadro yapılanmasında düşünülmeyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın yeni durağı belli oldu.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİTTİ

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a kiralandığını KAP'A bildirdi. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada, yapılan sözleşmede 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunun yer aldığı dile getirildi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasını bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta giyen genç oyuncu, 410 dakika sahada kaldı ve gol katkısında bulunamadı.

Serdar Saatçı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
17:29
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:32:43. #7.11#
SON DAKİKA: Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.