Serdar Seymen Hentbol Salonu Açıldı

09.05.2026 17:11
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yeni hentbol salonunun açılışında Türk hentboluna vurgu yaptı.

Beyza Betül CİHAN – Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, – GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2025 yılında önemli başarılar elde ettik, 2026 yılında da böyle devam ediyoruz. Birazdan erkekler finali oynanacak. Tabii Beşiktaş Türk hentbolunda önemli bir ekol, onları da tebrik ediyoruz. Onların bu başarısı da çok önemli. İnşallah daha çok takımımız olacak, daha çok sporcunun hentbol oynamasını sağlayacağız. Tekrar tesisimiz hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından merhum antrenör Serdar Seymen'in adının yaşatılacağı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenen açılış törenine Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, geçen yıl hayatını kaybeden başantrenör Serdar Seymen'in eşi Sevgi Seymen ile diğer davetliler yer aldı.

THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası final günü programı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türk sporunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanını modern stadyumlarla, kapalı spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık ve tesisleşme yatırımlarına devam ediyoruz. Federasyon başkanımız ve yönetimi Türk hentbolunun ilerlemesi için çeşitli projeler düzenliyorlar. Buraya emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Tabii önceki dönem Beykoz Belediye Başkanı ve meclis başkanımızın emeği de var. Yine mevcut Beykoz Belediye Başkanı'na da tesisin tamamlanmasında gösterdiği emek için teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak bizlerin, Beykoz Belediyesi ile kurduğu diyalog çerçevesinde bu tesisi Beykozlulara, İstanbullulara kazandırmış olduk. Serdar hocamız; Spor Toto'da ve spor kulübünde teknik direktörlük yapmıştır. Hentbol aşkıyla yaşarken geçirdiği bir sıkıntı nedeniyle kaybettik. Mekanı cennet olsun, Allah ona gani gani rahmet eylesin diyorum. Eşinin ve çocuklarının rızasıyla beraber bu salonun adına hocamızın ismini vereceğiz. Burası artık hentbolun İstanbul'daki merkezi. Uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek bir tesis. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğiz; Türk sporunda 2025 yılında önemli başarılar elde ettik, 2026 yılında da böyle devam ediyoruz. Birazdan erkekler finali oynanacak. Tabii Beşiktaş Türk hentbolunda önemli bir ekol, onları da tebrik ediyoruz. Onların bu başarısı da çok önemli. İnşallah daha çok takımımız olacak, daha çok sporcunun hentbol oynamasını sağlayacağız. Tekrar tesisimiz hayırlı olsun. Herkesi buraya hentbol oynamaya bekliyoruz" dedi.

MESUT ÇEBİ: TESİS TOPLUMUMUZA, MİLLETİMİZE FAYDALI SPORCULAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ise yaptığı açıklamada, "Bu tesis toplumumuza, milletimize faydalı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. İnşallah güzel günler hep beraber kısmet olacak. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

SEVGİ SEYMEN: BURADA MÜCADELE EDEN TÜM EKİPLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM

Serdar Seymen'in eşi Sevgi Seymen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"1976 yılında hentbola başlayan, çok küçük yaşlarda bu işe gönül vermiş; hem sporcu, hem hakem, hem de antrenör olarak sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Serdar Seymen'in en büyük rüyası, hentbol camiasına kapsamlı bir tesis kazandırmaktı. Bugün bu rüyanın gerçekleştiğini büyük bir mutlulukla ve gururla görüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Federasyon Başkanımız Mesut Çebi'ye ve yönetim kurulumuza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Burada mücadele eden tüm ekiplerimize başarılar diliyorum. Desteklerini esirgemeyen tüm hentbolseverlere bu anları benimle paylaştığı ve bu gururu yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

