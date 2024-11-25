Serdar Sumer, Davis Kupası'nda İlk Türk Hakem

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Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde "şahin gözü hakemliği" yapan Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sumer, "Bu turnuvada sadece iki şahin gözü hakemi çalışıyor. Onlardan biri olmak gerçekten çok gurur verici." ifadelerini kullandı.