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Serdar Topraktepe: 'Kazanmak istediğimiz bir maçtı' - Son Dakika
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Serdar Topraktepe: 'Kazanmak istediğimiz bir maçtı'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçına kazanmak için çıktıklarını ancak oyun içinde yaşadıkları kopukluklardan dolayı bunu başaramadıklarını söyledi. Topraktepe, genç oyunculara güvenlerinin sonsuz olduğunu ve onların zamanla Beşiktaş'ın iskeletini oluşturacaklarını belirtti.

Serdar Topraktepe: \'Kazanmak istediğimiz bir maçtı\'
05.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:17
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- Serdar Topraktepe: "Kazanmak istediğimiz bir maçtı"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçına kazanmak için çıktıklarını ancak oyun içinde yaşadıkları kopukluklardan dolayı bunu başaramadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Kasımpaşa maçında alan ve zaman bırakmadan önde oynamak istediğimiz, kazanmak istediğimiz bir maçtı. Önde oynamak istedik ama takımın boyunu biraz kısaltmamız lazımdı. Takım boyu uzayınca kopukluklar oldu. Arka taraf öne gelemdi, ön taraf arkaya destek vermedi. Yüksek toplarla oynayınca ikinci toplarda sıkıntı yaşadık. Bunu konuştuk, ikinci yarı daha iyi bir başlangıç yapmak istedik ama olmadı, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Genç oyunculara güvenimiz sonsuz"

Genç futbolcuların A takımda yer alabilmesini herkesten çok istediğini vurgulayan Topraktepe, "Bu oyuncularla ben 2.5 seneden beri çalışıyorum. Onların yukarı çıkması için emek sarf ediyoruz. Mustafa Hekimoğlu 17 yaşında. Çok iyi oyuncu olacak ama maç 1-1'ken orada Ghezzal'ın da idmanlarda çıkışı vardı. Tecrübeli oyuncu koymak istedik. Genç oyunculara güvenimiz sonsuz. Yavaş yavaş olacaklar. Onları serpiştirirken zarar vermemek önemli. Ben onların oynamasını herkesten çok isterim. Tabii ki oynayacaklar, Beşiktaş'ın iskeletini oluşturacaklar ama zaman lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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