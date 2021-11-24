Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü! Yayıncı kuruluş ve TFF'yi yaylım ateşine tuttu: Görüntüleri silmişler

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki hakem yönetimine isyan etti.

"BİZİM MAÇLARDA VAR DEVREYE GİRMİYOR"

Alanyasor maçında penaltılarının verilmediğini söyleyen Sergen Yalçın "Galatasaray maçında aleyhimize verilen penaltı var, Alanyaspor maçında VAR devreye girmiyor ve penaltımız verilmiyor. Bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Ondan önceki maç iki penaltımız var." dedi.

"ALLAH, BİZE KOLAYLIK VERSİN"

Sergen Yalçın ayrıca "Pozisyonları maçtan sonra gösteriyorlar. Görüntüleri istiyoruz, 'Görüntüleri sildik' diyorlar. Çok güvensiz bir ortamda mücadele ediyoruz. VAR'dan bir tane lehimize bir tane karar çıkmadı. Koca Beşiktaş bu kadar rakip kalede oynuyor, bir tane lehimize karar çıkmaz mı? Bunları söyleyince, hakemler hakkında konuştuğum, isyan ettiğim söyleniyor. Konuşmayınca başka şeyler söyleniyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir şeyleri sert söyleyince TFF'den ceza yiyorsun. Böyle bir ortamda hocalık yapmaya çalışıyoruz. Allah, bize kolaylık versin." ifadelerini kullandı.