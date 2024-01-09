Sergen Yalçın, Antalyaspor\'un başında ilk galibiyetini aldı

18:49 • •
Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi. Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini aldı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 19. dakikada Bahadır Öztürk attı.
Bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın yönetimindeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 28 yaparken , Pendikspor 15 puanda kaldı.
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