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Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini almış oldu.

Sergen Yalçın, Antalyaspor\'un başında ilk galibiyetini aldı
09.01.2024 - 20:12,  Güncelleme: 20:17
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Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi. Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini aldı.

TEK GOL BAHADIR'DAN GELDİ

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 19. dakikada Bahadır Öztürk attı.

SERGEN YALÇIN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın yönetimindeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 28 yaparken , Pendikspor 15 puanda kaldı.

Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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