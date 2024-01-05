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Sergen Yalçın: Bugün için 1 puan iyi gibi duruyor - Son Dakika
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Sergen Yalçın: Bugün için 1 puan iyi gibi duruyor

Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna baktıklarında 1 puanın iyi gibi durduğunu söyledi. Yalçın, takımın oyununu geliştirmek için zaman gerektiğini belirtti ve önümüzdeki maçta bu puan kaybını telafi etmeyi umduklarını ifade etti.

Sergen Yalçın: Bugün için 1 puan iyi gibi duruyor
05.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:47
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Bugün için oyuna baktığımız zaman 1 puan iyi gibi duruyor. İnşallah önümüzdeki maçta bunu telafi ederiz." dedi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaklaşık 3 gündür takımla çalıştığını söyledi. Takıma alışma aşamasında olduklarını ifade eden Yalçın, oyuncularının özelliklerini tanımaya çalıştığını kaydetti. Bu durumun yaklaşık 20 gün sürebileceğini dile getiren Yalçın, karşılaşmanın kendileri açısından çok da olumlu geçmediğini vurguladı.

Zaman zaman üstünlük kurdukları dakikalar olduğu gibi rakibe de pozisyon verdikleri anların olduğuna işaret eden Yalçın, "Basit hatalardan pozisyon verdik. Erken attığımız bir gol vardı. VAR'dan döndü. Bilmiyorum ne kadar el vardı. Baktık pozisyona bence gri bir pozisyondu. Ağır bir karardı bence." dedi.

Oyunlarını geliştirmek durumunda olduklarını aktaran Yalçın, "Bunu da kısa bir süre zarfında yapmamız gerekiyor. Bugün için oyuna baktığımız zaman 1 puan iyi gibi duruyor. İnşallah önümüzdeki maçta bunu telafi ederiz. İkinci topları kazanma, temaslı oynama, topun bizde kalması noktasında eksiklerimiz var. Kendi sistemimizi oturtmak için biraz zaman gerekiyor. Nuri hocanın sistemine ufak dokunuşlar yaparak gitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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