Sergen Yalçın Cezalı Duruma Düştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın 16. dakikasında sarı kart gördü ve bir sonraki hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon RAMS Başakşehir, Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmüştü. - İSTANBUL