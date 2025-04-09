Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri

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Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Mourinho'nun Türk oyuncularla problemi olduğunu öne süren Yalçın, ''İsmail diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de nerede? Yok. Niye yok? Sakatlıktan çıktı. Milli Takım'da ilk 11 oynadı. İrfan Can Kahveci geçen sezonun en önemli oyuncusu değil mi Fenerbahçe'de, nerede? Yok. Şimdi hiçbiri yok futbolcuların'' dedi.

09.04.2025 10:56  Güncelleme: 11:15
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Ünlü teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CENGİZ BİR ANDA KAYBOLDU"

Mourinho'nun Türk oyuncularla problemi olduğunu öne süren Yalçın, "Ben, Mourinho'nun Türk oyuncularla problemi olduğunu düşünüyorum. Bazı örnekler vereyim; Fenerbahçe, Cengiz diye bir oyuncu aldı. Büyük para verdi, bonservis verdi. Nerede? Yok. Cengiz'in Süper Lig'de bir büyük takımda oynayabilecek kapasitesi var mı? Var. Milli Takım oyuncusu mu? Evet. Milli Takım'da da yok Fenerbahçe'de de yok. Oyuncu bir anda kayboldu. Bana göre çok önemli bir oyuncu, Türkiye için özellikle" dedi.

"BİR KERE DE CENK TOSUN OYNASIN"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, ''İsmail diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de nerede? Yok. Niye yok? Sakatlıktan çıktı. Milli Takım'da ilk 11 oynadı. İrfan Can Kahveci geçen sezonun en önemli oyuncusu değil mi Fenerbahçe'de, nerede? Yok. Şimdi hiçbiri yok futbolcuların. Cenk Tosun'u aldın santrforların sıkıntı yaşıyor, formsuz oluyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Oynat bir tane maçta. İçeride bir Anadolu takımıyla oynuyorsun bir kere de Cenk Tosun'la başla bir şey olmaz. Sonuçta bu çocuk milli takım oyuncusu. Çok kariyeri olan önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'de Türk olarak kim oynuyor ki? Son dönemde Mert Müldür oynuyor. Kaleci İrfan Can oynuyor bazen. Oğuz Aydın oynuyor, o da son maçta oynamadı" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın\'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri

İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho, Sergen Yalçın, Milli Takım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayhan Tezcan:
    sonuna kadar haklı 9 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Doğru söylüyor özellikle cenk banko oynamalı 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YA HOCA ....GEÇ BİR TAKIMIN BAŞINA BİLGİNİ BECERİNİ ORADA GÖSTER....TAHMİNLER GÒRÜŞLER NEREYE KADAR 3 1 Yanıtla
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