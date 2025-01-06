Sergen Yalçın\'dan red yiyen Beşiktaş\'ın hedefinde üç teknik direktör var

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme tamamlandı. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgileneceğini belirterek görevi kabul edemeyeceğini iletti. Siyah beyazlılar bu gelişmenin ardından rotayı yabancı teknik direktöre çevirdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah beyazlılar bu gelişmenin ardından rotayı yabancı teknik direktöre çevirdi.

SLAVEN BİLİC: 2013-2015 arasında siyah-beyazlıların başında olan ve camianın sevdiği isimlerden biri Slaven Bilic'in de adı ön sıralarda. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından boşta olan Hırvat teknik adamın, ligi ve kulübü tanıması en önemli artısı. Kısa süre içerisinde kendisiyle temasa geçilip görüşme sağlanacak.

EDİN TERZİC: Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan Alman teknik adam, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Tottenham ile adı anılan ve İngiliz ekibinden teklif beklediği iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı için siyah-beyazlılar nabız yoklayacak.

RAZVAN LUCESCU: PAOK'ta 2021'den bu yana görev alan Razvan Lucescu, Yunan ekibi ile 2 lig, 2 Yunanistan Kupası kazandı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilirken Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ancak Rumen teknik adamın şampiyonluk yarışı verdiği PAOK'tan ayrılmak istemediği belirtildi. O yüzden bu ihtimal itibariyle düşük.

Yalçın, Adalı ile görüşmesi hakkında, "Çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim. Ben kimseyi bekletmedim. Kardeşim 2 senedir tedavi görüyor. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim" dedi.