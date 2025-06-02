Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen Yalçın\'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur
02.06.2025 17:34
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir öngörüde bulunan Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın doğru planlamalar yapmaları gerektiğini belirtti. Aksi taktirde Galatasaray'ın lige ağır favori olarak başlayacağını ifade etti.

Sergen Yalçın, Süper Lig'de yeni sezona dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın doğru planlamalar yapması gerektiğini belirten Yalçın, yeni sezona dair dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Sergen Yalçın, Süper Lig'de yeni sezona dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Yalçın, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'de doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de" dedi.

"GALATASARAY ÖNDE BAŞLAR LİGE"

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, "Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili artık bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye faydası olmaz. Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli, 'Ben nerede hata yaptım?' sorusunu sorup. 'Neyi düzeltmeliyiz?' sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da.

Yoksa Galatasaray bayağı bir önde başlar lige. Doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de. Doğru planlamalar, doğru oyuncular, gidecek-gelecek oyuncular... Nasıl giderler, nasıl gelirler biz onu bilmiyoruz. Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da. Hedefe oynamak, yarışmacı takım olmak istiyorlarsa doğru işler yapmak zorundalar" dedi.

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Necati Sarıdağ:
    6s ye hakemler ve fetö artıkları yardım ederse diğer takımların yapacağı fazla birşey. 6s sahaya 15 16 kişi çıkıyor. her sene KATAR lılar para kazanmak için bir takımı malum yapının ÜRÜNÜNÜN arkasına koyup para kazanıyorlar bu durumda diğer takımlar ne yapsın. 4 319 Yanıtla
    mustafa kantürk:
    Bu sene gördük maçları. Hangi takım haklı hangisi haksız. Yapı dediniz ortada haksız pozisyon bile yok. Aksine çoğu zaman gs aleyhine yanlış kararlar verildi. Fb ile olan ilk maçta haksız Penaltı verilmese maç 6, 7 olacaktı 30 0
    Mustafa Afacan:
    kardeş nesin kimsin bilmem ama bu sene mhk ve tff ile açıklama yapmayan tek takım fenerbahçe bu arada süper kupa formatını bile degiştirdiler fener ve bjk içğn daha öncede playoff sisteminide getirdiler fener ve bjk için Aydınlar döneminde bunlarıda göz önğnde bulundur derim 17 0
    Serkan Semiz:
    Sen bu yazdıklarına inanıyormusun....yazık yazık biraz düşün be kardeşim zaten bjk de para yok fener desen daha rakibini yenemiyor ıvır zıvır takımlara puan veriyor böylemi bizi yeneceksiniz 8 0
    rıfat eren:
    lan necati kaç yaşındasın bilmiyorum bilseydim ona göre bireyler ya,ardım sana 7 0
  • Hasib:
    Çok kişiye ceza gönderttim buradan, kelime oyunlarıyla gizli konuşulması da kurtaramıyor. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye çalışanları mutlaka şikayet edin. Özellikle sosyal medya şikayetleri fazla olduğundan bazen 2 hafta bazen 2 sene sürüyor ama sonuçlanıyor, bilginiz olsun :) 240 1 Yanıtla
  • Hasib:
    Terör örgütlerini güçlü gösterme çabaları, özendirme ve halkı düşmanlığa sevk etmek... Özellikle terör örgütü ifadelerini mutlaka şikayet edin. Ne kadar fazla iletilirse o kadar fazla sonuç alınır. Farklı haber başlıklarında da aynı isimli kişiler sıklıkla bulunmaktadır, görüntülerle birlikte onları birleştirmeniz de çok fayda sağlayacaktır :) 238 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Sezon başında masadan anlaşma olmazsa Galatasaray ilk 5 bile giremez. Bunu da yazın bir tarafa. sın üç yılın şampiyonluğu araştırılsın şike şike şike. 2 231 Yanıtla
    güngör SAĞ:
    APTULmecit demekki siz ezimezimezikbahçeliler masa başında şampiyon oluyorsunuz bu zamana kadarda oldunuz araştırılsın trabzonun şampiyonluğuda geri verilsin fenerin kazandığı haksız şampiyonluklardan sadece biri, ama APTULmecit sen o güzel aklını yorma kardeşim seneyede sonraki senede şike şike şampiyon olacağız:)) 18 0
  • Hakan1421:
    Beşiktaş'ın en iyi başarısı şampiyon ile puan farkını tek haneli rakamlara tutmak olur 47 18 Yanıtla
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