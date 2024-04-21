- Sergen Yalçın: "Düşme hattı ile bağlantımızı kestik"
ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyum. Düşme hattı ile bağlantımızı kestik. Artık sıralama için oynayacağız. İlk 10'da bitirmek başarı olacaktır" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun vardı. Son dakikada gelen gol karşısında çok mutlu olduk. Artık herkes çok mücadele ediyor, düşme hattı ile bağlantımızı kestik. Artık sıralama için oynayacağız. İlk 10'da bitirmek başarı olacaktır" diye konuştu.
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından düşme hattında olmanın üzüntü verici olduğunu belirtti. Demirel, takımın mücadelesinden memnun olduğunu ancak skordan üzgün olduğunu söyledi. Düşme hattından kurtulmak ve en iyi yerde bitirmek istediklerini vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından, 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' vizyonu çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti ve futbolda verilen cezalar hakkında konuştu. Koç, Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen olaylara dikkat çekerek, takımdan takıma muamelelerin son derece değişik olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini ancak takımın Avrupa'dan elenmesinden dolayı buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Koç, ayrıca Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığını ve bu başarının devam etmesini istediklerini belirtti.
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