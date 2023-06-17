Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den teklif almadım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden birisi olan Sergen Yalçın'dan da açıklama geldi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı" açıklamasında bulundu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik" açıklamasını yaptı.