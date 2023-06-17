Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den teklif almadım - Son Dakika
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Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den teklif almadım

17.06.2023 18:52

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden birisi olan Sergen Yalçın, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadığını belirtti. Ali Koç ise yeni teknik direktör arayışlarında Türkiye'yi bilmeyen ve Türkiye'de çalışmayan bir hocayla çalışmanın riskli olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden birisi olan Sergen Yalçın'dan da açıklama geldi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı" açıklamasında bulundu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik" açıklamasını yaptı.

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Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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