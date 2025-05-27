Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Sergen Yalçın Galatasaray\'ın Yenikapı\'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
27.05.2025 17:13
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Ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını eleştirdi. Kutlamaların zamanlamasını hatalı bulduğunu belirten Yalçın, ''Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk maçı oynayacağı akşam Galatasaray'ın böyle bir kutlama yapması çok sağlıklı değil, anlamsız. Bana biraz mantıksız geldi. Kim planlamışsa geçmiş olsun ona'' dedi.

Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇOK SAĞLIKLI DEĞİL"

Yenikapı'daki organizasyonun zamanlamasını eleştiren Sergen Yalçın, organizasyonla ilgili KAFA Sports'da konuştu. Kutlamalarının zamanlamasına atıfta bulunan Sergen Yalçın, " Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk maçı oynayacağı akşam Galatasaray'ın böyle bir kutlama yapması çok sağlıklı değil, anlamsız" dedi.

"GEÇMİŞ OLSUN ONA"

Organizasyonu planlayanlara da gönderme yapan Yalçın, "Galatasaray'ın önümüzdeki hafta da maçı var. O zaman da bu kutlamayı yapabilirdi. Hem yağmur yağıyor, hava durumuna bakmamışlar hem EuroLeague şampiyonluk maçının akşamına kutlama yapılmış. Bana biraz mantıksız geldi. Kim planlamışsa geçmiş olsun ona" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, Sergen Yalçın, Galatasaray, Futbol, Spor, Ona, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serkan Güngör:
    nedeni tarihten ibaret.. 25.05.2025 25. Sampiyonluk, 5. yildiz.. hani bu tarih belirlenirken kimon merede maci var yoka bakacak degillerdi tahminen.. yagmur dersek evet o da iste sansizlik, yapacak bir sey yok. 47 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Fenerbahçelilerin bile basket maçı olduklarından haberi yoktu kupayı kazanınca öğrendiler sen ne anlatıyorsun Sergen ya? :D:D:D 26 0 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    YAHU SERGEN BIRAK BU İŞLERİ ATLARLA UĞRAŞ.... KISKANÇLIK KOKAN SÖYLEMLER BUNLAR BIRAK OKAN BURUĞU KISKANMA ÇALIŞ SENİNDE OLUR 22 1 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    Gündemde kalabilmek adına, her olayın tersine bir yorumda bulmak, ülkede yorumculuğun bir özelliği oldu. 21 1 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    İkisi de birbirini yiyebilir beni ilgilendirmez de bu söylediğin ne alaka? İki farklı kulüp, iki farklı branş, iki farklı kutlama olamaz mı? Ayrıca yenikapı gibi bir yerde organizasyon devletin de izniyle uygun gördüğü tarihte yapılır, onaylayan devlet hükümet yetkililerini de mi eleştirip geçmiş olsun diyosun? :) 18 0 Yanıtla
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