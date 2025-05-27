Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yenikapı'daki organizasyonun zamanlamasını eleştiren Sergen Yalçın, organizasyonla ilgili KAFA Sports'da konuştu. Kutlamalarının zamanlamasına atıfta bulunan Sergen Yalçın, " Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk maçı oynayacağı akşam Galatasaray'ın böyle bir kutlama yapması çok sağlıklı değil, anlamsız" dedi.
Organizasyonu planlayanlara da gönderme yapan Yalçın, "Galatasaray'ın önümüzdeki hafta da maçı var. O zaman da bu kutlamayı yapabilirdi. Hem yağmur yağıyor, hava durumuna bakmamışlar hem EuroLeague şampiyonluk maçının akşamına kutlama yapılmış. Bana biraz mantıksız geldi. Kim planlamışsa geçmiş olsun ona" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona - Son Dakika
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