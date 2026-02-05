Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu - Son Dakika
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu

Sergen Yalçın, \'\'Hayırlı olsun\'\' diyerek yeni transferi duyurdu
05.02.2026 21:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni transferi duyuran Sergen Yalçın,"Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Hayırlı olsun." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"LİDERİZ, SIKINTI YOK"

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Zorlu bir oyun oldu. Kocaelispor iyi bir takım. Agresif oynayan bir takım. Farklı bir kadroyla başladık. İyi başladık oyuna. Çok erken, gereksiz bir penaltı oldu. Oyun düzenimizi bozdu. Geri düştükten sonra çevirmek kolay olmuyor. Çocuklar iyi mücadele eder. Sonlardaki penaltıyla skor adaletli oldu. Gruptaki liderliğimiz devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Umarım ilerisi daha iyi olur. Kupada böyle maçlar normal." dedi.

"AGBADOU HAYIRLI OLSUN"

Yeni transferi duyuran deneyimli hoca, "Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, 'Hayırlı olsun' diyerek yeni transferi duyurdu

"VERİLMEYEN KARTLAR, VERİLMEYEN PENALTILAR'

Sergen Yalçın, sözlerine devam ederek, "Penaltı pozisyonları... Kocaelispor'un penaltısı ele çarptı, penaltı gibiydi. Bizim pozisyonu göremedik, uzaktaydık. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri biz Beşiktaş olarak, derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar... Bunları bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz 1 tane penaltıyı, kupa maçında dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitmiş zaten, bunları söylemenin kime ne faydası var." yorumunu yaptı.

"HİÇBİR OYUNCUSUYLA İLGİLENMİYORUZ'

'Kocaelispor'un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz." diyen Sergen Yalçın, "Kocaelispor iyi takım, içeride iyi oynuyor. Ligde olması gereken camialardan bir tanesi her zaman. Taraftarı, stadyum, her şey çok güzel.' sözlerini sarf etti.

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ismail abi Ismail abi:
    Abraham ın yıllık ücreti 7 milyon Euro idi ve 4 yıllık anlaşma yapılmıştı. Kendi yaptıkları transfer olmasına rağmen gönderilince geri kalan yıllık ücretinden kurtulduk ve tasarruf ettik diye sevindiler. Kendi takımında oynamayan futbolculara piyasa değerinin iki katı bonservis beş katı yıllık ücret veriyorlar. Bu stoper transferi de akıllara zarar bir parayla yapılıyor. Seneye göndermek için çok oyuncu birikiyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:24
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
