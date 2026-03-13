Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız - Son Dakika
Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş\'ın hedefindeki yıldız
13.03.2026 18:35
Bu sezon kanatlardan verim alamayan Beşiktaş, geçen yaz döneminde gündeme gelen Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili için bir kez daha Saint Etienne'in kapısını çalacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transferde oldukça istekli olduğu ve kesinlikle olumlu sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi ancaksezon başından bu yana kanatlarda üretkenlik sıkıntısı çekmeye devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, mevcut kanat oyuncularının verimlerinin düşük olması nedeniyle yönetimden net bir kanat oyuncusu istedi.

HEDEFTEKİ İSİM DAVITASHVILI

53 yaşındaki çalıştırıcının bu doğrultuda birebirde adam eksiltebilen ve süratiyle öne çıkan Zuriko Davitashvili'yi istediği belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların yaz döneminde Saint-Etienne forması giyen Gürcü sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız sezon başında da gündeme gelmiş, ancak Fransız ekibi oyuncuyu bırakmama kararı almıştı.

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transferi çok istediği ve siyah-beyazlı yönetimin bu kez transferi bitirmeyi amaçladığı ifade edildi. Deneyimli hocanın da yönetimden transferin kesinlikle olumlu sonuçlandırılmasını istediği vurgulandı.

12 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili'nin Saint Etienne ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Bu sezon Ligue 2'de 22 maçta görev alan Gürcü futbolcu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız - Son Dakika
