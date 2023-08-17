Sergen Yalçın'ın Belarus'taki gece kulübü videosu sosyal medyayı salladı

Belarus'ta bir gece kulübünün tanıtım videosu çekildiği sırada kameralara başarılı teknik adam Sergen Yalçın denk geldi. Yalçın'ın o anlarını gören kullanıcılar sosyal medyada binlerce yorum yaptı.

GECE KULÜBÜNÜN TANITIM VİDEOSUNA DENK GELDİ

Son olarak Süper Lig devi Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlılar ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, Belarus'ta bir gece kulübünü tanıtım videosunda görüntülendi.

GÜNDEM OLDU

Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere bir çok takımla anılan Yalçın, Belarus'ta yeni açılan bir gece kulübün tanıtım videosunda görüldü. Başarılı teknik adamın o anları kısa sürede gündem oldu.

BEŞİKTAŞ'TA KUPALAR KAZANDI

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Yalçın, siyah-beyazlıların başında 2020-2021 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Sergen Yalçın'ın adı birçok Süper Lig ekibiyle anılmıştı.

İşte o yorumlardan bazıları;