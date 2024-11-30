Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti

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Beşiktaş'ın, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmayı planladığı ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş yöneticileri, yurt dışında olan Yalçın ile yarın masaya oturacak.

30.11.2024 12:20
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Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı alınması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bir numaralı adayı ise eski efsane Sergen Yalçın.

YARIN MASAYA OTURACAKLAR

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş yöneticileri, Pazar günü Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Yurt dışında olan Sergen Yalçın, pazar sabahı İstanbul'da olacak.

Tarafların Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı aldıktan sonra teknik direktör konusunda kısa süre içinde resmi bir açıklama yaparak Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın\'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti

Giovanni Van Bronckhorst, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emin Erol:
    10 tane sergen gelse boş oyuncu kadrosu aynı değişen ne var ki 14 1 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Sergen uçurur bizi 3 9 Yanıtla
  • Mustafa Subasi:
    Bizim Sergen gibi Fenomen adayları değil gerçek futbol sevdalısı Antrenörlere ihtiyacımız var 5 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    fb arka bahçesi bjk ne yapsanz boş 0 1 Yanıtla
  • Serdar null:
    Sakın ama sakın anlaşmayın yurt dışına kumar oynamaya gitmiştir 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    yalancının 0 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Mou yu asıp kesiyodu, görelim bakalım kaç mağlubiyet alacak. 0 0 Yanıtla
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