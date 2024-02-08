Spor

- Sergen Yalçın: "Savunma arkasına atılan toplarla goller yedik"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki tane savunma arkasına topla yediğimiz gollerle Türkiye Kupası'na bugün veda ettik" dedi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, maçta iki farklı yarılarının olduğunu ama ilk yarının kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi. İlk yarı golü bulup öne de geçtiklerini hatırlatan Yalçın, "İkinci yarı tamamen Beşiktaş'ın onların daha iyi oynadığı, onların ayakta daha sağlam durduğu, daha güçlü kaldığı bir ikinci yarıda onlar adına skoru getirdi. İki tane savunma arkasına topla yediğimiz gollerle Türkiye Kupası'na bugün veda ettik. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Biz kadro itibarıyla iki kupada çok oynayacak bir kadro yapısına sahip değiliz. Transferimiz kapalı, artık o dönemi kapattık. Elimizdeki mevcut kadroyla ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışacağız. Sürekli aynı kadroyla oynuyoruz, oyuncularım sona doğru yoruldu. 5 gün önce Fenerbahçe'yle ağır bir maç oynadık. Onun etkisi son bölümde ortaya çıktı. Son bölümde ortay çıkan yorgunluk veda etmemize neden oldu. Bundan sonraki senelerde Türkiye Kupası'na farklı şekillerde bakarız" diye konuştu.