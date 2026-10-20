Sergen Yalçın, TFF kararıyla A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi

Sergen Yalçın, TFF kararıyla A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. Federasyonun açıklamasına göre Yalçın, A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevini üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu: "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmiştir."
Kaynak: İHA
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