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Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi - Son Dakika

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi

29.09.2021 13:29

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçından sonra genç futbolcuları için, "Onları genç olduğu için değil, yetenekli olduğu için oynattım" ifadesini kullandı. Bu sözler Helsinki maçından sonra Pereira'nın kullandığı sözleri hatırlattı. Vitor Pereira Muhammed ve Arda hakkında, "Genç oldukları için değil, yetenekli oldukları için oynattım" demişti. Sosyal medyada Sergen Yalçın'ın Pereira'nın toplantısından kopya çektiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Dün akşam Ajax karşısına 11 futbolcusundan eksik çıkan Beşiktaş, gençlerine yönelmek zorunda kaldı. Serdar Saatçi, Can, ilk 11'de maça başladı, Berkay sonradan oyuna dahil oldu. Sergen Yalçın, bu futbolcuları genç oldukları için değil, yetenekli oldukları için oynattığını ifade etti. Bu sözler Vitor Pereira'nın basın toplantısında kullandığı ifadeleri hatırlattı.

"TANIDIK GELDİ"

Futbol sayfalarının paylaştığı basın toplantısındaki bu videoya Pereira'nın basın toplantısındaki ifadeleri yazıldı. Sergen Yalçın'ın gençleri mecburiyetten oynattığına dair yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medya paylaşımları:

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi - Son Dakika
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