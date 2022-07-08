Sergio Oliveira Galatasaray'a transferi için İstanbul'da

Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Oliveira'yı taşıyan özel uçak, saat 19.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı. Portekizli oyuncu ve beraberindekiler, kapıda bekleyen özel araçlara binerek havaalanından ayrıldı. Oliveira, herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Orta saha mevkisinde görev alan 30 yaşındaki Porto takımının oyuncusu Oliveira, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirdi. Futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ve Porto'da geçtiğimiz sezon toplam 45 maçta süre aldı.

Porto altyapısından yetişen Sergio Oliveira kiralık olarak Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da oynadı.