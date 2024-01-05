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Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın - Son Dakika
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Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

İspanya La Liga'da Sevilla forması giyen Sergio Ramos, Athletic Bilbao'ya kaybettikleri maçın ardından taraftarlarla tartışma yaşadı. Canlı yayın sırasında taraftarlarla tartışan yıldız futbolcu, "Konuşurken insanlara saygı gösterin ve artık çenenizi kapatın" dedi.

05.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:19
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La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 mağlup olan Sevilla'da kötü gidişat sürerken maçın ardından yaşananlar İspanya'da gündem oldu.

RAMOS, TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Sezon başında PSG'den ayrılarak bedelsiz olarak yuvaya geri dönen İspanyol futbolunun efsane isimlerinden 37 yaşındaki Sergio Ramos taraftarlarla tartıştı. Yetiştiği kulüp Sevilla'ya yıllar sonra gelerek kaptanlık bandını taşıyan Ramos maç sonu röportajında tribünden gelen tepkiler nedeniyle adeta çileden çıktı.

Sergio Ramos canlı yayında çok sinirlendi: Çenenizi kapatın

"ARTIK ÇENENİZİ KAPATIN"

Ramos, röportaj sırasında arka taraftan gelen sataşmalara karşılık verince canlı yayın sırasında kısa süreli bir atışma yaşandı. Tepkilere sert bir şekilde karşılık veren veren Ramos, "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Biraz armaya saygı gösterin. Konuşurken insanlara saygı gösterin ve artık çenenizi kapatın" ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos\'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
YORUMLAR (1)
  • Egemen F: Milyonlar vermediğimiz için o kadar mutluyum ki Allah razı olsun Yanıtla 9 0

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SON DAKİKA: Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın - Son Dakika
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