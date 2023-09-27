Sergio Ramos'un evi maç sırasında soyguna uğradı - Son Dakika

Sergio Ramos'un evi maç sırasında soyguna uğradı

Sergio Ramos\'un evi maç sırasında soyguna uğradı
Son Güncelleme: 27.09.2023 17:58

Sevilla forması giyen Sergio Ramos'un evi, Şampiyonlar Ligi maçı sırasında soyuldu. Ramos'un 4 çocuğu da olay sırasında evdeydi ancak zarar görmedikleri belirtildi. Hırsızlar, güvenlik önlemlerini aşarak evden lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler çaldı. Toplam hasarın miktarı henüz bilinmiyor.

Dünya yıldızı Sergio Ramos, hırsızlık şoku yaşadı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Ramos'un evi Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında soyuldu.

RAMOS'UN EVİ SOYULDU

Galatasaray'a transferi aylarca konuşulan fakat Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos, bu defa hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Sevilla'nın 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç esnasında Ramos'un evi soyuldu.

ÇOÇUKLARI EVDEYDİ

Soygun sırasında, Ramos'un yaşları 3 ile 8 arasında değişen 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocukların bir zarar görmedikleri belirtildi.

TOPLAM HASAR BİLİNMİYOR

Hırsızların, çaldıkları eşyalar arasında lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler bulunurken toplam hasarın ise ne kadar olduğu henüz bilinmiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Sergio Ramos'un evi maç sırasında soyguna uğradı - Son Dakika
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